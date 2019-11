Omwonenden nemen maatregelen tegen gedumpte stinkende viskoppen

Een hoop viskoppen, die gedumpt waren langs de Magentakanaalweg, veroorzaakte afgelopen week zo een stank dat omwonenden genoodzaakt waren zelf maatregelen te treffen. En dat deden ze door een berg zand over de rottende visafval te kieperen, zoals op de foto hierboven te zien is.

Het is onbekend wie de viskoppen langs de weg heeft gegooid. In de felle zon begonnen ze al heel snel te rotten. De stankoverlast die dat met zich mee bracht was op een gegeven moment zo erg, dat auto’s met hun ramen dicht langs de hoop moesten rijden.

Ook bedrijven in de buurt hadden last van de stank. Het bedekken van de viskoppen met zand heeft de stank nu weggenomen.

Sommige mensen vragen zich echter af of het niet beter was om de viskoppen gewoon op te ruimen en dus weg te halen van die plek.