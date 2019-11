Film vertoning ‘Wie Eegie Sanie’ in Amsterdam

Op zondag 17 november aanvang 15.00 uur zal de film Wie Eegie Sanie (2003) van John Albert Jansen bij Vereniging Ons Suriname in Amsterdam vertoond worden. Dit als aftrap van de biografie die Hermine Haman, dochter van Eddy Bruma, over haar vader wil schrijven.

Precies 68 jaar geleden in Amsterdam vormde zich in de boezem van Vereniging Ons Suriname de groep Wie Eegie Sanie o.l.v. Eddy Bruma, toen nog een rechtenstudent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Bruma was de voorzitter, dichter en toneel- en proza schrijver en was geïnspireerd door Papa Koenders, de grote animator van het Sranang en verheffer van de Surinaamse geschiedenis en cultuur. Bruma was in de oorlog door de koloniale overheid in Suriname geïnterneerd vanwege zijn anti koloniale standpunten.

In 1952 werd in Amsterdam met een all black cast Bruma’s toneelstuk “De geboorte van Boni” opgevoerd in het Minerva theater. Een recensent schreef in een Amsterdamse krant dat het stuk ‘…Als een ontroerende getuigenis van hetgeen de mens op aarde het dierbaarst is, heeft een groep jonge Surinamers kort geleden de eerste opvoering gegegeven van het spel “De Geboorte van Boni”. Dit stuk dat geschreven werd door een student in de rechten heeft als dragende alles beheersende gedachte het verlangen naar persoonlijke vrijheid.

Foto’s van Bruma’s theaterstuk uit 1952 ‘De geboorte van Boni’ in het Minerva Paviljoen

Om de beweging Wie Eegie Sanie te duiden zijn de volgende personen gevraagd om commentaar te geven op de film:

* Jules Rijssen (mede auteur van het boek “Op zoek naar Papa Koenders” LMPublishers 2019)

* John Albert Jansen, film maker en mede auteur van het boek Hetenachtsdroom, Suriname erfenis van de slavernij

* Mr. Hermine Haman (dochter van Eddy Bruma)

Ivette Forster is MC

Het geheel vindt plaats bij de Vereniging Ons Suriname aan de Zeeburgerdijk 19-21. Toegang is €10 leden betalen €5 na vooraf aanmelden via email: info@veronsur.org.