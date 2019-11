Met zand beladen truck komt op z’n zij terecht

Het was een helse klus om deze truck afgelopen weekend weer op z’n wielen en op de weg te krijgen. De met zand beladen vrachtwagen kwam in het water langs de weg op z’n zij terecht. Met behulp van zwaar materieel moest de truck uiteindelijk weer geborgen worden.

Het ongeval gebeurde afgelopen zaterdag, in een zijstraat van de Helina Christinaweg in Suriname. De Surinaamse politie was snel ter plekke om assistentie te verlenen. De truck werd met gebruik van een graafmachine weer op de weg gekregen.

Het vermoeden bestaat dat chauffeur van de zwaar beladen truck in een wegverzakking kwam en daardoor de controle over het stuur verloor. De vrachtwagen raakte hierdoor van de weg, kantelde en kwam in het water langs de weg terecht.

De bestuurder kwam er met een lichte verwonding van af.