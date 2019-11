VIDEO: Eerste officiële krab(u)dag in Rotterdam was groot succes

Eigenaar Miquil Tjon Kon Fat is nog steeds in de wolken van de leuke enthousiaste berichten die binnen komen vanuit verschillende hoeken. “Dit is zo uniek in de Surinaamse restaurantbeleving” was een veelgehoorde reactie tijdens de Krabudag. Ook de online recensies liegen er niet om. Mensen lijken het unaniem er over eens te zijn dat de krabu heerlijk was bij zijn restaurant Avenue Nine.

Sinds het online gaan van de website van Avenue Nine en de nieuwsberichten van onder andere Waterkant.Net, is de Krabudag viraal gegaan. Op de vraag hoe Tjon Kon Fat de drukte heeft kunnen ervaren op de eerste, echte Krabudag zegt hij: “Ik ben afzonderlijk naar elke tafel gegaan om te vragen hoe ze het vonden! Nu wil ik het concept nog verder gaan uitwerken. Hier en daar wat verbeterpunten aanbrengen zodat onze klanten nóg blijer zullen zijn.”

Avenue Nine is geen standaard restaurant het is een ‘woonkamer’. Hierom staat gastvrijheid voorop zegt Tjon Kon Fat. “Als je extra rijst of groenten wil is dat geen probleem. We houden de Surinaamse cultuur graag bij ons als het gaat om Surinaamse gastvrijheid.”

De eerstvolgende Krabudag bij Avenue Nine is op zaterdag 7 december. Deze zaterdag 16 november is er een speciale soepdag. En op zondag 24 november een pom en pasteidag in verband met de onafhankelijkheid van Suriname.

Bekijk een videoverslag van Open Rotterdam over de Krabudag: