Auto knalt tegen schutting en vrachtauto na aanrijding

Deze auto knalde vanmiddag iets na 14.00u tegen een schutting en een stilstaande vrachtauto aan de Jagernath Lachmonstraat. Dit nadat het voertuig frontaal in botsing was gekomen met een personenauto, die over de Cattleyastraat reed en de Jagernath Lachmonstraat overstak.

De bestuurder die over de Jagernath Lachmonstraat reed verklaarde tegenover de Surinaamse politie dat hij richting haven reed. Bij de hoek stak het ander voertuig plotseling de weg over en ontstond er een frontale botsing. Zijn auto raakte van de weg en knalde zodoende tegen de schutting en de vrachtauto die langs de weg geparkeerd stond.

Het voertuig van de veroorzaker raakte licht beschadigd aan de voorbumper. Het voertuig van de benadeelde raakte van alle kanten zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond.

Ten tijde van het voorval knalde ook een lijnbus tegen een woning bij een inhaalmanoeuvre aan Samuel Venoakstraat te Zorg & Hoop in Suriname. Ook niemand raakte hier gewond.