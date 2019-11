Bus knalt tegen woning aan na inhaalmanoeuvre chauffeur

Deze lijnbus is vanmiddag rond 14.30u tegen een woning aan geknald in Suriname. Het ongeval gebeurde aan de Samuel Venoakstraat te Zorg & Hoop. De redactie van Waterkant verneemt dat de buschauffeur een voertuig dat naar rechts afsloeg, rechts probeerde in te halen.

Op dat moment kwamen de twee voertuigen hierdoor met elkaar in botsing, waardoor de bus van de weg schoot. De lijnbus die door het inhalen en behoorlijke snelheid had, reed door de schutting van een woning en kwam tegen het huis tot stilstand.

Niemand raakte daarbij gewond. De bewoners van het huis zijn wel erg geschrokken. Tegen Waterkant zeiden ze dat ze normaal na het werk even op hun terras zitten, precies daar waar de bus stopte. Vandaag hadden ze besloten om dat niet te doen. Gelukkig…

De bus was op het moment dat het ongeval gebeurde leeg. Op onderstaande foto is duidelijk te zien hoe de houten balken naar binnen steken. Had daar iemand gezeten dan was het beslist anders afgelopen.

De politie is ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.