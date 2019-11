Politie neemt apparatuur in beslag na 3 waarschuwingen over geluidsoverlast

De Surinaamse politie heeft vorige week een muziek installatie in beslag genomen, nadat zij de eigenaar drie keer moest waarschuwen over het luid afdraaien van muziek op een woonadres. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De politie van Nickerie kreeg melding van buurtbewoners dat zij last hadden van het luid afdraaien van muziek op een woonadres. De wetsdienaren begaven zich naar het woonadres en vroegen de overlast bezorger om de muziek niet luid af te draaien omdat hij zich schuldig maakte aan geluidsoverlast en daardoor de orde verstoorde.

De overlast bezorger lapte hetgeen de politie hem gezegd had niet te doen aan zijn laars. De politie moest tot drie keren toe dat woonadres aan doen vanwege geluidsoverlast. Bij de derde keer ging de politie ertoe over om de muziek installatie in beslag te nemen bestaande uit onder andere een geluidsversterker, een een karaoke speaker box.

Er is een dossier ter zake opgemaakt en opgestuurd naar het Surinaamse Openbaar Ministerie ter verdere afhandeling van deze overtreding.