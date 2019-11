Nederlandse zanger Gerard Joling in Suriname

De bekende Nederlandse zanger Gerard Joling is momenteel in Suriname. Joling vertrok zondag met KLM naar Paramaribo en maakte bij aankomst bovenstaande foto op de Surinaamse luchthaven Zanderij. Op z’n Facebook pagina liet hij weten dat hij voor tv-opnames in het buitenland is.

Zijn vlucht vanuit Schiphol had zondag wel wat vertraging. In onderstaand filmpje op Instagram verteld hij dat er problemen waren met een aantal mensen en dat hun bagage van de vlucht moest. Ook zou er iemand gearresteerd zijn op de luchthaven.

Gerard Jan Joling is een Nederlands zanger en televisiepresentator. Hij brak in de jaren tachtig door na zijn deelname aan de Soundmixshow en werd vooral in Azië een zeer populair artiest.

Voor welk programma de opnames zijn is nog niet bekend. Bekijk het filmpje hieronder: