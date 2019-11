Ook voertuigen verwoest bij woningbrand aan de Kwattaweg

Enkele voertuigen zijn zondagochtend vernield bij een brand in Suriname. In de vroege morgen woedde een brand in een hoogbouwwoning aan de Kwattaweg, schuin tegenover Kamta’s Carcenter. Naar verluidt werd de woning niet bewoond.

Door de brand raakte de woning compleet verwoest. Enkele oude en kapotte auto’s die op het terrein stonden zijn ook ernstig verwoest door de brand zoals op de foto hierboven te zien is.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het is ook nog onduidelijk als de woning verzekerd was of niet. De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek.

Dit is over van de woning: