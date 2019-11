Eerste Owru Yari Poku competitie in Suriname

Dit jaar wordt voor de eerste keer in Suriname een owru yari poku wedstrijd, de SU Beat Competition gehouden in Suriname. De grote motor erachter is de winkelzaak Lucky Store. De belangstelling voor deelname is groot te noemen.

Er zijn in totaal 54 aanmeldingen. Uit de 56 inzendingen, wordt er een top vijf gekozen die meedingt naar de Owru Yari-poku van het jaar. De vijf beste songs worden door een vakjury gekozen en op 15 november gepresenteerd op de populaire radiozender Radio 10.

Ook het publiek krijgt de gelegenheid om op zijn favoriet te stemmen. “De Owru Yari-poku van het jaar hoeft niet per se een poku te zijn, die over owruyari gaat, maar kan ook een feest song met een owruyari-sfeer zijn, ongeacht de taal en stijl. De song moet op elk feestje gespeeld kunnen worden”, benadrukt marketingmanager Jane Malm van Lucky Store.

De hoofdprijs van de Su Beat-competitie is SRD 50.000. Hiernaast krijgt de winnaar SRD 4.000 ten behoeve voor de opname van de clip. Het evenement wordt door Lucky Store gezien als soort giving back aan de samenleving. Er zijn plannen om het tot een jaarlijks terugkerende activiteit te maken.