Suriname zet Nederlandse moordverdachte uit.

Dit is Marc-Anthony G., een man met de Nederlandse nationaliteit, die in Nederland gezocht wordt voor betrokkenheid bij moord. G. wordt in Nederland gezocht in verband met de liquidatie van Shaquille Goedhart op 2 mei dit jaar in Amsterdam-Zuidoost,

Hij vluchtte eerder dit jaar Nederland uit en zat ondergedoken in Suriname. Hij werd aangehouden nadat hij woensdag betrokken zou zijn geweest bij een beroving, waarbij schoten waren gelost.

De beroving vond plaats vlakbij een basisschool in Paramaribo. Kinderen van de OS Maretraite kregen de schrik van hun leven toen op klaarlichte dag vlakbij hun school een vuurgevecht gaande was schrijft Starnieuws.

Suriname heeft de 25-jarige verdachte uitgezet naar Nederland.