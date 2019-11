Brandweer bevrijdt inzittende na zwaar ongeval Indira Gandiweg

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname moesten zaterdagmiddag assistentie verlenen bij deze eenzijdige aanrijding op de Indira Gandhiweg. Door tot nog toe onbekende reden, verloor een vrouw de controle over het stuur en klapte met haar busje tegen een elektriciteitspaal.

Het voertuig, dat uit de richting van Lelydorp kwam, raakte zwaar beschadigd. Door de slag raakte een bijrijder bekneld en moest door de Surinaamse brandweermannen uit het voertuig gehaald worden.

Het slachtoffer was niet aanspreekbaar en moest net als de bestuurster medisch behandeld worden. Over de oorzaak is nog niets bekend.