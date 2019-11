Kleinzoon (14) aangehouden als verdachte in zaak vermoorde oma

De 14-jarige kleinzoon, die het ontzielde lichaam van zijn 64-jarige oma in de badkamer van een woning aan de Swastikaweg op 17 oktober had aangetrofffen, is maandagmiddag aangehouden en in verzekering gesteld door de Surinaamse politie. Een woordvoerder van het Korps Politie Suriname zegt aan Waterkant.Net dat de kleinzoon wordt verdacht van moord op zijn grootmoeder.

De woordvoerder zegt verder dat de politie vanaf het begin het vermoeden had dat er misdrijf in het spel zit. Dit omdat er duidelijke sporen van geweld op het lichaam van de vrouw waren aangetroffen.

Volgens de woordvoerder werd er in het begin uitgegaan van roofmoord omdat de woning overhoop was gehaald. Echter heeft het verdere onderzoek van de afdeling Kapitale Delicten uitgewezen dat de kleinzoon meer moet afweten over het voorval.

De vermoorde vrouw woonde samen met haar man, zoon en kleinzoon op het adres in kwestie. Waterkant verneemt verder dat de geruchten over een mogelijke rol van de kleinzoon al sedert dag twee na de moord de ronde deden.