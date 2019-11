Maisha Neus rijbevoegdheid ontzegd voor vijf maanden

Maisha Neus voorzitter van de Surinaamse politieke organisatie Strei! is gisteren door rechter Lydia Ravenberg veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol. Neus kreeg een boete van SRD 1750 of een vervangende hechtenis van vier weken opgelegd. Daarnaast is haar rijbevoegdheid ontzegd voor vijf maanden.

Neus werd in de ochtend van 12 september om 03.30u aangehouden door de politie aan de Kwattaweg tijdens een reguliere verkeerscontrole. Dit nadat geconstateerd was dat zij behoorlijk onder invloed van alcohol verkeerde. Neus werd overgebracht naar het bureau voor een blaastest. Daar blies zij 695 microgram lucht per liter. Dat was ver boven de toegestane 220.

Vervolgens werd de Strei!-voorzitter aangehouden ter ontnuchtering op het politiebureau. Later in de ochtend werd zij voorgeleid bij een hulpofficier van Justitie in Suriname. Neus werd heengezonden met invordering van haar rijbewijs. Het strafdossier werd opgemaakt en opgestuurd naar het Openbaar Ministerie voor verdere afhandeling.

Nadat er heel veel ophef ontstond over het voorval bood Neus haar excuses aan via haar Facebook pagina: