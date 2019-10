Vrouw dood te Kwatta, vermoedelijk roofmoord

De politie in Suriname heeft donderdag een lijk in beslag genomen in het ressort Kwatta. Het zou gaan om het stoffelijk overschot van een vrouw. Diverse bronnen melden aan de redactie van Waterkant dat het zou gaan om roofmoord.

Het voorval heeft zich voltrokken aan de Swastikaweg. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Sommige buurtbewoners beweren dat de vrouw in de badkamer is uitgegleden.

De vrouw zou op het moment alleen thuis zijn geweest. Ze woont samen met haar man en kleinzoon. De man is uitlandig en de kleinzoon was naar karateles.

Zodra er meer bekend is wordt dit bericht aan aangevuld en/of bijgewerkt.