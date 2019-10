Binnenkort ook Surinaamse jongeren in het Nederlandse leger en bij politie?

Nederland kent een ernstig tekort aan personeel bij de politie en defensie. Daarom zou het mogelijk moeten worden voor niet-Nederlandse jongeren die de Nederlandse taal spreken, om als agent of militair aan de slag te gaan. Te denken valt aan jongeren uit Suriname zegt de voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren.

Het idee komt van de vakbonden en andere belangenorganisaties uit de veiligheidssector, die zijn verenigd in de Coalitie voor Veiligheid. Zij hebben deze suggestie gedaan en vragen de Tweede Kamer “om out of the box te denken” meldt de NOS vandaag.

Naast Suriname wordt ook Aruba en Zuid-Afrika genoemd. Het is nu nog niet toegestaan om zonder Nederlandse nationaliteit in het Nederlandse leger of bij de politie te werken. Daarvoor zou de wet dus moeten worden veranderd.