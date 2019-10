Vrouw in vliegtuig bevallen in Suriname

Een Surinaamse vrouw is gisteren in het vliegtuig bevallen in Suriname. De hoogzwangere vrouw werd met spoed met het vliegtuig vanaf Botopasi vervoerd, toen zij net na het opstijgen beviel van een gezonde dochter. Dat heeft de piloot van het vliegtuig gisteren met de wereld gedeeld.

“Nog geen 3 minuten na het opstijgen een baby aan boord! Wat een handigerd die broeder. In een opstijgend vliegtuig een bevalling doen alsof je dat dagelijks doet en binnen een kwartier alles verzorgd en opgeruimd! Nog voor we op een hoogte van 7500 voet op kruishoogte aankwamen, een complete bevalling afgewikkeld!” aldus piloot Andy Bijkerk van MAF Suriname die bovenstaande foto deelde.

Als toegift mocht hij van de moeder en de vader de kersverse nieuwe wereldbewoner haar naam geven. Andy koos voor Elisabet en de ouders vonden het helemaal geweldig.

“Met een stil gebed in mijn hart dat dit meisje als een echte Elisabet op mag groeien, namen we afscheid van elkaar. Wat hebben wij, MAF-piloten, toch een bijzonder bevoorrechte bediening. Daar wordt je zelf weleens stil van…..” schrijft de piloot.