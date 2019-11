Bromfietser (61) in ziekenhuis overleden na aanrijding met pick-up

Een 61-jarige bromfietser is maandagochtend 4 november betrokken geweest bij een aanrijding met een pick-up op de Cassaveweg in Nickerie. Door de aanrijding raakte de man zwaar gewond en werd opgenomen voor medische verzorging.

Volgens het Korps Politie Suriname gaat het om meneer Gajapersad Jiawan, die waarschijnlijk ten gevolge van de opgelopen letsels in het ziekenhuis te Nieuw Nickerie is overleden. Zijn ontzielde lichaam is voor obductie is beslag genomen, meldt de Surinaamse politie zojuist.

Het rijbewijs van de pick-up bestuurder is hangende het onderzoek ingevorderd. In het belang van het onderzoek zijn zowel de bromfiets als de pick-up ter herkeuring in beslag genomen.

De heer Jiawan is de 61ste verkeersdode in Suriname tot nu toe dit jaar.