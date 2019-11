Dronken autobestuurder rijdt elektriciteitsmast kapot

De bestuurder van deze personenauto knalde vannacht rond 01.00u tegen een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) op de hoek van de Mozart en Gompertstraat. Hierdoor brak de mast in tweeën en was de buurt enige tijd verstoken van elektriciteit. De redactie van Waterkant verneemt dat de bestuurder onder invloed zou zijn.

Volgens de eerste informatie reed de bestuurder over de Mozartstraat richting de Anamoestraat. Bij het naderen van de hoek van de Gompertstraat om de weg over te steken, verloor hij de controle over het stuur en knalde tegen de elektriciteitsmast.

Manschappen van de EBS waren gauw ter plaatse om de aangerichte schade te herstellen. Het voertuig raakte zwaar beschadigd en is door een sleepdienst afgevoerd. De Surinaamse politie heeft de bestuurder overgebracht naar het bureau.

Hier nog een foto van de schade: