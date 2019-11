Man overleden na val in Times Mall

Bij een ongeluk in de Times Mall in Suriname is een man vanmorgen overleden. Een verantwoordelijke van de mall laat aan de redactie van Waterkant.Net weten dat een unithouder zich in de ochtend bij opening onwel voelde.

Op een gegeven moment moet de man zijn gevallen en liep een ernstige barstwond op, waardoor hij hevig bloedde. De politie die de melding kreeg en ter plaatse aankwam schakelde een ambulance in.

Bij aankomst van het ambulancepersoneel bleek dat het slachtoffer reeds was overleden. Volgens de Surinaamse verslaggever Gail Eijk zou de man dood gebloed zijn.

De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek. Het lichaam is zojuist afgevoerd naar het mortuarium. Eijk plaatste dit filmpje online van de aankomst van de lijkenwagen: