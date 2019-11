Anton de Kom-weekend in kader Grote Suriname-tentoonstelling

Speciaal voor De Grote Suriname-tentoonstelling organiseren Stichting Julius Leeft! en De Nieuwe Kerk Amsterdam zes theaterproducties over de Surinaamse geschiedenis met acht historische hoofdrolspelers. Dit weekend staat Anton de Kom – waarschijnlijk de bekendste Surinaamse schrijver en verzetsstrijder – centraal in de tweede Suriname Monoloog (8 en 10 november om 19 uur in De Nieuwe Kerk).

Anton de Kom (1898–1945) was een Surinaamse antikoloniale schrijver, nationalist en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij schreef onder meer het beroemde boek Wij slaven van Suriname. De première van de voorstelling vindt plaats in De Nieuwe Kerk op vrijdag 8 november, de reprise staat gepland op zondag 10 november. De Kom wordt gespeeld door Urmie Plein, naar script van Noraly Beyer.

Ook wordt er een speciale stadswandeling georganiseerd op zondag 10 november. Deze start in Amsterdam-Zuidoost op het Anton de Komplein, bij het standbeeld van De Kom dat in 2005 werd gemaakt door Jikke van Loon. De wandeling eindigt in De Nieuwe Kerk op de Dam, waar een ander standbeeld van De Kom staat. Dit werd in 2006 gemaakt door Erwin de Vries.

De wandeling wordt georganiseerd in samenwerking met Frank Kanhai en zijn team, cabaretier en auteur Guillermo Babel (Baba Tori Mang Yaga) en De Koms kleinzoon Vincent de Kom. Deelname aan de negen kilometer lange wandeling is gratis en na afloop worden medailles uitgereikt in de kerk.

Lees ook: