Bejaarde vrouw (78) verhangt zich in Suriname

Een 78-jarige seniore burger heeft zich verhangen bij haar woning aan de Djamoestraat te Paramaribo-Noord. De vrouw is woensdagmorgen dood aangetroffen. Volgens het Koprs Politie Suriname gaat het om mevrouw Basmatia Ramsaran gehuwd Nahoe.

De politie van bureau Geyersvlijt kreeg de melding van het Command Center, van een geval van ophanging op het woonadres. De wetsdienaren gingen ter plaatse en troffen het levenloos lichaam van de bejaarde vrouw aan.

Vanwege het feit dat zowel bij de tactische- als de technische onderzoekers wat onduidelijkheden zijn met betrekking tot deze zaak is het lijk van de bejaarde in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie.

Het bericht werd ook hier naar buiten gebracht door het Korps Politie Suriname.