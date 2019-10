Illegale goudzoekers in consessie Iamgold met traangas verdreven door politie en leger

De Surinaamse politie en het leger hebben woensdagavond een grote groep illegale goudzoekers die de zuidelijke Mayo-put plunderen met traangas verdreven uit het gebied. Daarnaast zijn tien personen aangehouden en overgebracht naar het bureau.

Een woordvoerder van het Korps Politie Suriname die het resulaat van de actie bevestigt tegenover Waterkant.Net, zegt dat er is opgetreden tegen de mannen nadat zij tijdens surveillance gesignaleerd zijn. Het zou gaan van een groep van ongeveer 40 personen.

De politie van Regio Midden is momenteel met een aantal politieleden van verschillende eenheden en manschappen van het Nationaal Leger in het gebied om de rust te garanderen tussen Rosebel Gold Mines/Iamgold en de illegale goudzoekers.

Rosebel Gold Mines/Iamgold had begin oktober uit veiligheidsredenen wederom de operaties in de zuidelijke putten (Mayo en Royal Hill) stopgezet. Dit nadat weer een grote groep illegale goudzoekers het concessiegebied van het bedrijf in Suriname was binnengedrongen, ondanks het niemand is toegestaan om zich daar te begeven.