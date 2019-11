Acteur Halloween Horror Nights Suriname ernstig toegetakeld; organisatie stopt ermee

Een acteur van de Halloween Horror Nights Suriname is donderdagavond ernstig toegetakeld door enkele bezoekers. De acteur raakte daarbij ernstig gewond en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp.

Naast verwondingen over het lichaam is ook een knie van de acteur uit de kom geraakt. Na het voorval heeft zelfs een dronkaard geplast op de acteur. Er ontstond door het voorval een paniekerige situatie bij Etopia aan de Anton Drachtenweg. De organisatie greep meteen in en besloot het evenement per direct stop te zetten.