VIDEO: Jongen (16) verliest hand bij bedrijfsongeval in Suriname

Dit is Shamar Poetisi, een zestienjarige Surinaamse tiener die onlangs zijn hand en een deel van zijn onderarm verloor bij een bedrijfsongeval in Paramaribo. Het vreselijk ongeval gebeurde op 11 oktober toen hij met een andere jongen in een plastic fabriek aan de Industrieweg recyclemachines schoonmaakte.

Op het moment dat Poetisi zijn hand in de machine stopte, schakelde de andere medewerker het apparaat aan en werd zijn arm verbrijzeld. De eigenaar van het bedrijf bracht de gewonde jongen zelf naar het ziekenhuis.

Volgens de Surinaamse krant de Ware Tijd wilde het bedrijf met SRD 30.000 aan de familie de zaak afdoen, maar het geld werd geweigerd. Een politieman zou de jongen daarbij gemanipuleerd hebben. Intussen is de Chinese bedrijfseigenaar naar het buitenland vertrokken.

De Gonini foundation is naar voren gestapt toen zij hoorde hoe het bedrijf en de politie de jongen hebben geprobeerd te manipuleren. Met de woorden ‘Tek a SRD 30.000 anders yu now fen neks‘ werd deze jongeman die het voor de rest van zn leven zonder z’n rechterhand moet doen, gedwongen om de eenmalige tegemoetkoming van het bedrijf zonder meer te accepteren.

Dankzij het ingrijpen van de foundation is het niet zover gekomen. Zij hebben de zaak overgenomen om met alle middelen die zij ter beschikking hebben, waaronder een advocaat, voor deze jongeman te vechten zodat het recht zal zegevieren.

Intussen is bekend dat Shamar Poetisi een prothese krijgt die wordt betaald door Siegfried Jalink, die sponsor is van de foundation. Zodra de wond genezen is gaat de zestienjarige jongen met zijn moeder Marilva Brewster naar de Verenigde Staten waar Jalink woont. Hij betaalt niet alleen de prothese en behandeling, maar ook de de reis en het verblijf aldus dWT.

Bekijk ook een reportage van Apintie TV: