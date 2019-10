Surinaamse Zendings Vliegdienst MAF viert 55-jarig bestaan

MAF Suriname heeft de feestelijkheden rondom haar 55-jarig bestaan ingeluid met rondvluchten in de eerste weekenden van oktober en een dankdienst in de baptistengemeente. Tijdens deze feestelijke activiteiten konden Surinaamse burgers kennis maken met de diensten van MAF Suriname.

De jarige Surinaamse Zendings Vliegdienst, beter bekend als MAF Suriname, is een zelfstandige Surinaamse stichting, voortgekomen uit MAF USA. MAF Suriname richt zich op de volgende 3 doelgroepen: Kerken en Zending, Medische hulp en Gemeenschapsontwikkeling (Mission, Medical Care en Community Development). Ruim 80% van alle vluchten wordt uitgevoerd voor deze doelen. Vandaag vliegt Mission Aviation Fellowship (MAF), al 55 jaren in Suriname.

Als houder van een volledig goedgekeurde vergunning (AOC) voert MAF Suriname voor een redelijk tarief ook charters uit voor diverse klanten met een commercieel karakter. MAF Suriname is een non-profit vliegtuigmaatschappij die opereert vanaf het vliegveld Zorg en Hoop in Paramaribo. Door de vliegdiensten van MAF Suriname worden de mensen in de inlandse dorpen al tientallen jaren bereikt met hulp en worden lokale kerken ondersteund.

Daarnaast wordt MAF ingezet voor noodhulp bij rampen. In de afgelopen jaren heeft MAF in verschillende districten bijgedragen aan de ontwikkeling van de marron en inheemse gemeenschappen. De medische zending is van oudsher een partner van MAF en wij verlenen de logistieke ondersteuning die nodig is om medische hulp dichterbij de binnenlandbewoners te brengen.

De rondvluchten die eerder in de maand plaatsvonden werden voor een verjaardagstarief aangeboden aan alle Surinaamse burgers, die kennis wilden maakten met de organisatie en mee wilden feesten met MAF. Er was enorm veel animo voor de rondvluchten, die beide weekenden waren uitverkocht. De dankdienst in de Baptistengemeente is ook bedoeld om alle collega’s, partners en stakeholders mee te laten doen aan de feestelijkheden van MAF.

“MAF is al 55 jaar in Suriname en zonder uw hulp zouden wij deze mijlpaal niet kunnen vieren. Wij zijn erg trots als MAF voor het werk dat wij verzetten in Suriname en de schoonheid die wij elke dag mogen bezichtigen van bovenuit. Ik heb het dan over onze natuur, maar die moeten we dan wel in stand houden.”,zegt voorzitter Marten Schalkwijk.