Surinaamse slavenregisters vanaf vandaag compleet online

Vandaag is het over: de Surinaamse slavenregisters zijn eindelijk volledig gedigitaliseerd! Het heeft in totaal twee jaar geduurd, maar vanaf vandaag zijn de volledige registers voor iedereen toegankelijk via een online database.

Voorheen konden mensen die namen en informatie enkel opzoeken in 43 boeken die in het archief in Suriname opgeslagen lagen. Van deze boeken werden in totaal 30.000 pagina’s gescand waarna de informatie door meer dan duizend vrijwilligers in Suriname en Nederland werd overgetypt.

In de registers staan zo’n tachtigduizend namen van slavenhouders en van mensen die tussen 1826 en 1863 in Suriname in slavernij leefden, evenals informatie over geboorte, overlijden, verkoop en vrijkomen van slaven.

De database is beschikbaar voor het publiek via de websites van de Nationale Archieven van Nederland en Suriname. Een van de voordelen van de online registers is dat een vliegreis naar Suriname niet meer nodig is voor bijvoorbeeld voorouderonderzoek.

Het project is een samenwerking van Coen van Galen van de Radboud Universiteit Nijmegen en Maurits Hassankhan van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.