Paar honderd mensen bieden petitie aan tegen wijziging Wet op Staatsschuld

Dit zijn de mensen die vanmiddag in Suriname gehoor hebben gegeven aan de oproep van diverse vakorganisaties, bedrijfsleven, politieke organisaties, burgergroeperingen, maatschappelijke- en andere organisaties om een petitie bij De Nationale Assemblée (DNA) in te dienen tegen de wijziging van de Wet op de Staatsschuld.

Het zou gaan om een paar honderd mensen, melden Surinaamse media. De organisaties zeggen in eenheid verenigd te zijn in hun streven om Suriname te behoeden voor een nieuwe financiële ramp. In de periode 1996-2000 was Suriname al in een financiële crisis was beland, door het onverantwoord leengedrag van de regering.

De boodschap was duidelijk:

