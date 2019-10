Actievoeders willen Suriname behoeden voor nieuwe financiële ramp

Diverse vakorganisaties, bedrijfsleven, politieke organisaties, burgergroeperingen, maatschappelijke- en andere organisaties bieden vanmiddag om 13.00u een petitie aan bij De Nationale Assemblée. Ze zeggen in eenheid verenigd te zijn in hun streven om Suriname te behoeden voor een nieuwe financiële ramp.

De organisaties doelen op het voorstel van NDP-parlementariër Amzad Abdoel voor wijziging van de wet op de Staatsschuld. De wetswijziging geeft de minister van Financiën de ruimte om meer te kunnen lenen. De actievoerders geven aan dat Suriname in de periode 1996-2000 al in een financiële crisis was beland, door het onverantwoord leengedrag van de regering.

De Surinaamse Assemblee neemt de initiatiefwet vandaag in behandeling. De ondertekenaars willen daarom met de petitie genaamd ‘Handen af van de Wet op de Staatsschuld’ dat alle leden van De Nationale Assemblée, indachtig hun mandaat het belang van de Surinaamse bevolking te dienen, tegen elke wijziging van de Wet op de Staatsschuld stemmen.

Volgens Starnieuws verwachten dat organisaties de wetswijziging wordt doorgedrukt.

Archieffoto: De Nationale Assemblee heeft in december 2016, met 28 stemmen voor, ingestemd met een voorstel van de regering om Financienminister Gillmore Hoefdraad te machtigen tot afwijking van het obligoplafond voor de Staatsschuld als bedoeld in de Wet op de Staatsschuld (S.B. 2002 no. 27, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2016 no. 63).De goedkeuring van deze machtigingswet gaf de regering meteen ook groenlicht om een lening van US 98.4 miljoen dollar bij China te mogen nemen ter financiering van een project inhoudende een landelijk plan ter uitbreiding en verbetering van het Nationaal Breedband infrastructuur.