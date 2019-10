Overleden bromfietser twee keer aangereden

De 30-jarige bromfietser die gistermorgen kwam te overlijden in het verkeer is daarbij twee keer aangereden. Hij werd eerst aangereden door een pick-up die afsloeg, waarna het slachtoffer op de rijhelft van het tegemoetkomend verkeer terecht kwam en door een personenauto werd aangereden. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De man genaamd Shaam Gajapersad reed op woensdagmorgen 30 oktober over de Dageraadweg gaande in de richting van de Sir Winston Churchillweg. De pick-up bestuurder en de autobestuurder kwamen vanuit de tegenovergestelde richting aangereden. De pick-up reed bij die gelegenheid voor de personenauto.

Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat de pick-up bestuurder M.A. een bocht naar rechts beschreef waarbij de bromfietser Gajapersad, die rechtdoor reed, tegen de laadbak van de pick-up aan kwam. Door deze aanrijding moet de heer Gajapersad waarschijnlijk de controle over de besturing van zijn bromfiets hebben verloren met het gevolg dat hij op de rijhelft van het tegemoetkomend verkeer terecht kwam.

Bij die gelegenheid is hij aangereden door de personenauto die door S.J. bestuurd werd. Ten gevolge van de tweede aanrijding belandde de heer Gajapersad met zijn bromfiets in de langs de weg lopende goot. Toen hij uit de goot werd gehaald bleek dat hij geen teken van leven meer vertoonde. Een arts stelde zijn dood officieel vast.

Het ontzielde lichaam van de heer Gajapersad is in het belang van het politioneel onderzoek in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslaggenomen. Hangende het onderzoek heeft de politie de rijbewijzen van M.A. en S.J. ingevorderd. Deze zaak is in onderzoek bij de verkeersunit Paramaribo.