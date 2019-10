Launch Saramacca goud project van Rosebel en staat Suriname

Vandaag, donderdag 31 oktober 2019, heeft de ‘soft launch’ met openingsceremonie van het Saramacca Project in het district Sipaliwini plaatsgevonden middels het afleveren van de eerste hoeveelheid erts uit de open mijn op de Saramacca concessie naar de Rosebel verwerkingsfaciliteit te Gross Rosebel. Het Saramacca Project is een samenwerking tussen Rosebel Gold Mines en de Republiek Suriname waarin Rosebel een belang van 70% en de Staat een belang van 30% heeft.

De samenwerking voor het exploiteren van het concessiegebied tussen Rosebel en de Staat is 3 jaar geleden gestart. Het is een enorme prestatie om binnen 3 jaar van exploratie naar exploitatie over te gaan, waarbij ook nog eens een volledige milieu en sociale effectenstudie heeft plaatsgevonden. Dit getuigt van visie en geloof in geweldige toekomstmogelijkheden voor Rosebel en diens stakeholders.

Met het doorknippen van een lint gaven de Minister van Justitie en Politie de heer Stuart Getrouw, die President Desiré Bouterse vertegenwoordigde, en IAMGOLD President en CEO Stephen Letwin het startsein voor het eerste transport, waarna 2, met Saramacca erts geladen, Haulmax trucks werden gereden naar de Rosebel raffinaderij.

De Project Manager Simón Beaulieu bedankte het Project team voor hun enorme inzet en doorzettingsvermogen alsook de lokale gemeenschappen voor de ondersteuning die zij hebben geboden bij het realiseren van de gestelde doelen voor het Project, waaronder de bouw van de Saramacca satelliet mijn en de constructie van de haulroad. Dit is het resultaat van effectief en efficiënt samenwerken!

Martin Beauséjour, General Manager van Rosebel ziet het Saramacca project als een strategisch vermogensbestanddeel voor IAMGOLD aangezien hiermee de levensduur van de Rosebel operations is verlengd. Rosebel zal hierdoor nog vele jaren werkgelegenheid en zakelijke kansen in Suriname blijven bieden. Daarnaast ontsluit dit project meer potentiele ontwikkelingskansen op de Saramacca-trend.

De heer Stephen Letwin gaf aan dat het een heugelijke dag is voor alle betrokkenen. “We zijn onze belofte nagekomen om het eerste erts van de Saramacca concessie in het vierde kwartaal van 2019 af te leveren bij de Rosebel verwerkingsfaciliteit, dit nadat wij vorig jaar de officiële goudreserves hebben gepubliceerd. Wij zijn doende het Saramacca project volledig op te starten en anticiperen het moment dat de mijn volledig in productie is.”