Inbreker neergeschoten door politie in Suriname

De politie heeft dinsdagmiddag een inbreker neergeschoten in het district Wanica. De man had samen met twee ‘collega’s’ ingebroken in een woning aan de Wazieraliweg. De politie kreeg de melding via het Command Center en de Surveillancedienst Wanica en Regio Bijstand Team Paramaribo gingen op onderzoek uit.

Bij het zien van de politie maakten de verdachten zich uit de voeten. Daarbij hebben zij breekwerktuigen en klaargelegde goederen achter gelaten. Er volgde een gerichte zoekactie en het gelukte de politie daarbij één van de verdachten aan te houden.

De politie was genoodzaakt om vuurwapen geweld aan te wenden nadat ondanks waarschuwings schoten de verdachte bleef wegrennen. De verdachte is geraakt in zijn bovenbeen. Hij is onder politie bewaking opgenomen in het ziekenhuis.

Bij foullering op de verdachte is een vuurwapen aangetroffen. In een schoudertas die hij bij zich had zijn 2 mobiele telefoona, een goudkleurig polshorlogen en een gouden hanger aangetroffen. Zijn companen zijn voortvluchtig. De Recherche van Regio Midden is belast met het verder onderzoek.