Beheersing of uitroeiing van de Carambola-fruitvlieg eminent belang fruitsector

De Carambola-fruitvlieg is volop aanwezig te Dirkshoop in het district Saramacca. Dit wijzen voorlopige resultaten van gedane proeven met fruitvliegvallen uit. Een team van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) bestaande uit landbouwvoorlichters, assistent-onderzoekers en personeel van afdeling Plantenbescherming, heeft afgelopen maandag in de LVV- proeftuinen te Dirkshoop recentelijk geplaatste fruitvliegvallen geledigd.

Aan de hand van de gevangen fruitvliegen bleek duidelijk de aanwezigheid van grote aantallen van deze insecten. Het gedane onderzoek is onderdeel van de 8-daagse training “Eradiceren en beheersing van de Carambola-Fruitvlieg” waarbij de Surinaamse groep LVV-ers getraind zijn in het verantwoord bestrijden van deze vernietigende fruitvliegsoort. De training wordt verzorgd door een 8-man tellende delegatie vanuit Brazilië.

De Carambola-fruitvlieg vormt een desastreuze plaag binnen de fruitsector. Het veroorzaakt samen met andere fruitvliegensoorten directe schade aan enkele fruitsoorten wat leidt tot verminderde productie en vruchtkwaliteit. Deze plaag bereikte enkele jaren terug een dusdanige hoogte dat ons land in 2014 een bilaterale overeenkomst ondertekende met Brazilie ter ondersteuning van acties, teneinde de Carambola-fruitvlieg te bestrijden en uit te roeien.

De training die momenteel verzorgd wordt door de technische experts vanuit Brazilië, is de derde activiteit binnen dit bilateraal project. LVV- minister Rabin Parmessar is ingenomen met de technische ondersteuning en training van de Braziliaanse missie. Het is volgens de bewindsman van groot belang de agrarische sector tot bloei te brengen en daarbij horen stoornissen als de Carambola-fruitvlieg er niet bij. De uitroeiing en bestrijding van de fruitvlieg is belangrijk voor de fruitproductie en export van fruit uit Suriname.