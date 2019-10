District Para en Chinese stad Xianning willen meer inhoud aan stedenband geven

Een delegatie uit Suriname, die wordt geleid door minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO), is momenteel in China. De ondertekening van een intentieverklaring, om meer inhoud te geven aan een stedenband tussen het Surinaamse district Para en de Chinese stad Xianning, is een van de hoogtepunten tijdens het bezoek van de delegatie aan China.

De stedenband tussen Para en Xianning in de provincie Hubei, bestaat al vijf jaren en wordt volledig ondersteund door de Surinaamse regering. Districtscommissaris (dc) Armand Jurel van Para en burgemeester Wang Yuan He, hebben de intentieverklaring maandag 28 oktober ondertekend in Hotel Ramada Plaza Chibi (foto).

De districtscommissaris zei daarbij dat er een aantal gebieden zijn waarin Para potenties ziet om de bestaande samenwerking uit te breiden en te verdiepen. Het gaat onder meer om de gebieden: Landbouw, onderwijs, toerisme, handel en industrie. Para hoopt in de toekomst naast grootschalige landbouw als inkomstenbron, meer te halen uit ecotoerisme en industrie.

De Surinaamse delegatie is op 24 oktober 2019 in China gearriveerd en wordt in de eerste week van november in Suriname terugverwacht.