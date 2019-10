Jongeren HVB gaan voor verkiesbare posities

Op 25 oktober organiseerde de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging in Suriname haar Youth Event. Het Event waarmee zij haar visie op politiek met jongeren deelde en waar maakte wat zij zegt: “Bij de HVB hebben jongeren en vrouwen zeggenschap in de politiek”. Ruim 500 deelnemers mocht de HVB begroeten op het Indra Mayu Sportcomplex. Het programma bestond uit muziek, stand-up en dansoptredens alsook speeches van de partij leden. Het was een driedubbele‘feest vergadering’ want de HVB bestaat maandag 28 jaar precies twee jaar, politiek leider Raymond Sapoen vierde zijn verjaardag en jongeren maakten op een creatieve manier kennis met de visie van de partij.

Youth Ambassador, Jair kross, van de HVB sprak de jonge deelnemers krachtig toe en bemoedigde hen. Hij stelde dat jongeren wel degelijk een plaats moeten innemen in de politiek. “Als jij als jongere geen bemoeienis hebt met politiek, zal de politiek zich met jou bemoeien. Jongeren van Suriname laat niemand jouw toekomst bepalen, maar neem het heft in eigen handen. Wij doen dat samen met de ouderen”. Kross roemde de mogelijkheden, die de HVB jongeren biedt, om zich te profileren in de partij en dat zij daar een stem hebben die gehoord wordt. Hij stelde ook dat jongeren, als zij zich willen inzetten in de politiek, zich moeten aanmelden met in gedachte “Politiek is anderen dienen.” Hij noemde de HVB de ‘grote verrassing’ op 25 Mei 2020.

Vergillio Rebin, secretaris HVB en portefeuillehouder jongeren, stelde in zijn speech de creatie van werkgelegenheid aan de kaak. De HVB maakt zich er sterk voor dat het onderwijs in Suriname op een hoog niveau en gedifferentieerd wordt ingericht, zodat men niet naar het buitenland hoeft voor studie, “Het onderwijs is er nu niet op gericht om mensen af te leveren die willen gaan voor het oprichten van een eigen bedrijf”, zo vulde Beryll Lotion, lid jongerenkern Paramaribo, aan. Ook benoemde zij het tekort aan technisch geschoolde vaklieden: “Hebben we genoeg lassers if den man fen a olie? Neem studeren serieus. Dat is de basis voor een betere toekomst. Wij van de HVB geloven dat jongeren het land kunnen ontwikkelen, wanneer je jezelf ontwikkelt!”.

Mike Noersalim de voorzitter van de HVB, dankte de Almachtige dat de partij twee jaar actief is in de Surinaamse maatschappij. “U gelooft dat we gaan voor hervorming. U bent jong en heeft talent en de vraag is wat gaat jouw bijdrage zijn? We geloven in onszelf, geloven in verandering. We zullen succesvol zijn als we geloven in hervorming”. Ook hij stond stil bij het belang van doorzetten in de vernieuwing van het onderwijs.

Raymond Sapoen, de politiek leider, richtte zich in zijn speech op jongeren en ondernemerschap, jongeren en politiek en op het herstel van normen en waarden bij jongeren. Sapoen beloofde dat bij de verkiezingen in elk district jongeren in de top drie zullen zijn in de lijsten. “We voeren geen campagne alleen om op ons te stemmen, maar om jongeren te stimuleren vanuit een geïnformeerde positie een keus te maken die hun toekomst positief zal beïnvloeden.” “De HVB is voor het geven van kansen aan jongeren en hun jeugdige ambitie en capaciteit te gebruiken in de ontwikkeling van Suriname”, voegt Jair Kross toe.

En deze boodschap van de HVB heeft succes! “We ervaren een grote toename van jongeren, die zich bij de HVB aanmelden, omdat ze ervaren dat zij binnen deze partij de mogelijkheid krijgen om politiek uit te voeren zoals zij dat zien!”