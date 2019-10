Torarica sluit haar bekende Casino na 57 jaar

Een van de bekendste en oudste casino’s in Suriname houdt deze maand op te bestaan. Het Torarica Resort sluit per 30 oktober 2019 haar Casino, dat vanaf de jaren 60 operationeel is geweest. Medio 2019 heeft de Directie in overleg met de Raad van Commissarissen besloten om tot sluiting van het Casino over te gaan.

De belangrijkste reden is voornamelijk de negatieve bedrijfsresultaten van het Casino over de afgelopen 5 jaren, ondanks de vele investeringen die de Torarica Group in de afgelopen periode heeft gepleegd. Deze investeringen zijn gemoeid geweest met uitgaven van circa USD 1 miljoen.

Voor het personeel is een Sociaal Plan opgesteld voor plaatsing binnen onder andere het Torarica Resort. De locatie van het huidige Torarica Casino zal voor andere commerciƫle doeleinden worden ingericht.

In een paginagrote advertentie in de lokale dagbladen, bedankt de Directie van de Torarica Holding namens het Torarica Casino tevens alle gewezen gasten en klanten van de afgelopen 57 jaar.