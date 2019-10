Gujaba en Pikin Slee worden spoedig voorzien van zonne-energie

De dorpen Gujaba en Pikin Slee in Boven Suriname worden spoedig voorzien van zonne-energie. Het ligt in de bedoeling dat dit in december al een feit is. Het project wordt uitgevoerd door het Chinese bedrijf Power China, dat momenteel met lokale krachten werkt aan de uitvoering. Parlementariër Sylvana Afonsoewa zegt dat Gujaba en Pikin Slee de twee grootsten dorpen in het gebied zijn, waardoor besloten is alvast deze twee dorpen van energie te voorzien.

Het ligt niet in de planning dat vanuit deze dorpen omliggende Surinaamse woongemeenschappen van energie zullen worden voorzien. Echter wordt dit niet voor onmogelijk gehouden. Het streven is volgens Afonsoewa dat de mensen reeds in december over energie kunnen beschikken. Hoewel het de bedoeling is dat men hiervoor zal betalen, zal dat in de beginfase nog niet het geval zijn. Afonsoewa zegt dat er eerst zal worden nagegaan hoe het systeem werkt en hoeveel het verbruik zal zijn.

Wanneer het project in december is opgeleverd zullen er evaluatiemomenten volgen. Tijdens deze evaluatiemomenten zullen het verloop van het project, het komen tot betere systemen en de betaalmogelijkheden aan de orde komen. Afonsoewa legt uit dat het systeem ongeveer hetzelfde is al dat van Pokigron. Gujaba en Pikin Slee zullen op deze manier 24 uur per dag van energie worden voorzien.

In het voortraject is er twee weken geleden een vergadering geweest met het gezag van beide dorpen, waarbij men geïnformeerd is over het project. Daarvoor was er al een traject ingezet waarbij men het bedrijf een plek heeft aangewezen om de plant neer te zetten. Power China maakt naast eigen technici ook gebruik van lokale krachten zoals bootsmannen en zagers. De dorpsbewoners kunnen op deze manier ook wat verdienen.