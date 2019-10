Uitreiking Communicatie Awards in Suriname

Dit zijn de winnaars van de communicatie awards, die afgelopen zaterdag 26 oktober in Suriname werden uitgereikt. Deze awards zijn gisteren voor de derde keer uitgereikt. Ook won Team Synergy de communicatie hackaton met het Surinaams Alfabet, ontwikkelt op basis van symbolen die ook in het brailleschrift opgenomen kunnen worden. Communicatieman van vorig jaar, Henk van Vliet heeft de aanwezigen verrast met een inspirerende felicitatie boodschap.

Assuria nam de communicatie award voor de beste TV commercial in ontvangst. De communicatie award voor de beste slogan ging naar Fernandes Bakkerij met de slogan: De bakker met vele gezichten. De national achievement award voor iemand die onbaatzuchtig en belangeloos uitzonderlijke prestaties heeft geleverd in de Surinaamse samenleving en voor betekenisvole verbindingen heeft gezorgd, is gegaan naar Edwin Noordzee.

Ook dit jaar waren er genomineerden voor de meest uitzonderlijke communicatie professionals in ons land, die het vakgebied naar een hoger niveau tillen. Mike Reeder en Lindsay Goossens zijn uitroepen tot de communicatie man & vrouw van dit jaar. Met hun inzet, betrokkenheid en aantoonbare prestaties hebben zij deze award in de wacht gesleept.

Het Surinaams alfabet ontwikkelt door Team Synergy heeft symbolen en tekens die elke Surinamer aanspreken. Er is bij het ontwerp gedacht aan alle gewoonten en gebruiken van de bevolkingsgroepen en personen met een visuele beperking. Team Synergy heeft met een wervelende presentatie laten zien dat wij ook binnen het communicatie vakgebied, Suriname op de kaart kunnen plaatsen.

Het unieke van deze aanpak is dat er niet alleen is gedacht aan het bereik van een multiculturele samenleving, maar ook aan degenen die door een visuele beperking de belevenis van de boodschap onvoldoende of niet zouden kunnen ontvangen. Communicatieboodschappen formuleren op een respectvolle, betekenisvolle en acceptabele wijze is een must voor een multiculturele samenleving, zegt Angela van der Kooye, voorzitter van het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR).