Braziliaan doodgeschoten in Suriname

Een 25-jarige Braziliaan is afgelopen maandag doodgeschoten te Papaiston. Een man heeft op het slachtoffer geschoten met een jachtgeweer. Daarbij heeft hij de Braziliaan een schotwond opgelopen aan zijn bovenbeen en is ter plaatse doodgebloed, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname in haar editie van vandaag.

Volgens de krant wilden personen het slachtoffer brengen voor medische behandeling, maar bleek dat hij reeds was overleden. De politie werd ingeschakeld en ging naar de locatie voor onderzoek.

Het motief is nog onbekend. De verdachte is na de daad weggevlucht. Het onzielde lichaam is voor obductie in beslag genomen. De politie werkt aan de aanhouding van de verdachte.