Eerste steenlegging voor woningbouw zustersproject binnenkort

De eerste steenlegging voor de woningbouw in de eerste fase van het zustersproject te Jagtlust in het district Commewijne geschiedt heel binnenkort. Parlementariër Silvana Afonsoewa geeft tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII) te kennen dat de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) het geld voor de eerste fase reeds heeft vrijgemaakt “zodat de verplegenden hun hypotheken kunnen vestigen”.

“Het budget voor de hypotheekfinanciering van de verplegenden is reeds vrijgemaakt waardoor we een van deze dagen de eerstesteenlegging zullen verrichten voor de eerste huizen van de verplegenden”, legt Afonsoewa uit. De parlementariër heeft zich reeds vóór haar DNA-lidmaatschap er persoonlijk voor ingezet dat verplegenden in aanmerking konden komen voor een kavel.

Het project telt in totaal 1000 kavels, waarop er in vier fases gebouwd zal worden. In de eerste fase gaat het om 250 woningen. Er staan reeds zeven modelwoningen, waaruit de mensen een keuze mogen maken. Er lopen ook al goede afspraken met de Energiebedrijven Suriname (EBS) voor de elektriciteitaansluiting en ook met de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), die voor de bouwwerkzaamheden al aan het werk is geweest. De aanwezigheid van de nutsvoorzieningen zijn ook opgenomen in de financiering vanuit overheidskant. Intussen hebben zij die voor de eerste fase zijn ingedeeld per digitaal bericht reeds melding ontvangen.

Op de vraag of er een vervolg van zo’n project komt, zegt Afonsoewa dat er heel veel aanmeldingen zijn en dat er ook vanuit andere beroepsgroepen een beroep wordt gedaan. Volgens haar zal men daarom met de regering overleggen op welke wijze andere beroepsgroepen ook gestructureerd aan betaalbare kavels en woningen geholpen kunnen worden. De parlementariër benadrukt dat er veel geëvalueerd wordt en er vandaaruit verder wordt gekeken.

Ze geeft aan dat er wel een heleboel woningbouwprojecten zijn, maar dat het moet gaan om betaalbare zaken. “Daar gaat het om…en bij het zustersproject heb je echt betaalbare kavels en woningen”, aldus Afonsoewa eraan toevoegende dat de mensen eigenlijk niet voor de kavels betalen, maar alleen voor de ontsluiting,