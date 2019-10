Bij een aanrijding tussen twee voertuigen vanmiddag in Suriname belandde deze auto op z’n kop in een goot. Het verkeersongeval vond plaats aan de Mawakaboweg rond 13.45u. Waterkant verneemt dat er minstens één gewonde is gevallen.

Hoe het ongeval heeft kunnen plaatsvinden is nog niet bekend. De politie is nu ter plekke en onderzoekt het ongeval. Later meer.