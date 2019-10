Première van de Suriname Monologen in de Nieuwe Kerk

Maandag 21 oktober is de première van de Suriname Monologen. De Suriname monologen zijn onderdeel van de Grote Suriname-tentoonstelling in de Nieuwe Kerk. Het zijn 6 voorstellingen over kopstukken uit de Surinaamse geschiedenis. Maandag gaat het over Johan Ferrier.

Johan Ferrier was gouverneur én president van Suriname. Geen enkele andere politicus ter wereld heeft beide ambten bekleed. Zijn credo was: ‘Mensen moeten zich ontwikkelen en de gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen.’ In 1980 verliet hij zijn geboortegrond en ging in Nederland wonen. Hij zei: ‘Ik verblijf in Nederland’, nooit dat hij er woonde.

Ferrier heeft zichzelf altijd als balling gezien en hoopte ooit terug te keren. Het is er niet meer van gekomen. Hij had het hoogste ambt vervuld en woonde later relatief teruggetrokken in Oegstgeest. Hoe ga je om met het verlangen naar je geboorteland terwijl je ziet dat het onherroepelijk veranderd is? In wat voor perspectief zet je je leven dan?

Na de monoloog kunt u de Grote Suriname-tentoonstelling bekijken.