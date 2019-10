President Bouterse bezoekt bewoners Perica

De president van de republiek Suriname Desi Bouterse heeft een bezoek gebracht aan de bewoners van Perica, in het district Marowijne. Het staatshoofd is op feestelijke en traditionele wijze ontvangen. Voor de start van het gesprek, is er gebeden voor een goed verloop.

Aan het staatshoofd werd een brief overhandigd waarin de noden van de bewoners zijn opgesomd. Na het aanhoren van de noden heeft de president meteen oplossingsmodellen besproken met de bewoners. Bijvoorbeeld het elektra probleem binnen dit gebied zal volgens de uitgestippelde planning uiterlijk december 2019 tot het verleden moeten behoren.

Ook het openkappen van 10 hectare aan land voor de vrouwenorganisatie heeft de aandacht van de president. Hij zei dat dit verzoek zeker op zijn agenda te plaatsen. “Het zal niet lang duren , heel binnen kort gaat u kunnen planten”, zei het staatshoofd.

De aanwezigen die erg blij en ingenomen waren met het bezoek van de president, kijken uit naar de oplossingen en bedankten de Surinaamse president hartelijk.