Iets na middernacht viel de bestuurder van deze Toyota Prado in slaap aan de Zinniastraat en knalde met zijn voertuig tegen een elektriciteitspaal.

De Surinaamse politie kreeg de melding via het Command Center en was gauw ter plekke. De bestuurder bleek niet onder alcohol te zijn. Hij verklaarde dat hij veel zorgen aan zijn hoofd heeft en onderweg naar huis reed. Echter viel hij plotseling in slaap met het noodlottig gevolg.