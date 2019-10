Documentaire en speciale walk out song uitgebracht voor ‘Bigi Boi’

In de aanloop naar het UFC-gevecht van Jairzinho ‘Bigi Boi’ Rozenstruik op 2 november in New York, verschijnt er een speciale documentaire en walk out song. De platenmaatschappijen Top Notch en Noah’s Ark brengen de meerdelige documentaire uit rondom zijn opkomende en allesbeslissende UFC-wedstrijd in New York. Hierin komt onder andere Remy Bonjasky als één van zijn trainers aan het woord.

Daarnaast wordt binnenkort ook een speciale walk out song – het nummer waarmee Jairzinho opkomt – die Josylvio voor hem schreef onder de noemer#WIJGELOVENINBIGIBOY uitgebracht. Het publiek kan hem supporten door een eigen fightcard te genereren via bigiboy.com.

De Surinaamse atleet bereidt zich momenteel voor op zijn belangrijkste wedstrijd ooit. Op 2 november neemt hij het in Madison Square Garden, New York op tegen oud-kampioen Andrei Arlovski in de UFC (Ultimate Fighting Championship), de Champions League van de vechtsport. Hier maakt hij kans onder het oog van miljoenen kijkers de top 10 van de wereld binnen te stormen.

De samenwerking met een Surinaamse atleet is voor de labels niet toevallig; zo geven Top Notch en Noah’s Ark het werk uit van vele Nederlandse artiesten met een Surinaamse achtergrond, waaronder Sevn Alias, Winne, SBMG, Leafs, Poke, Typhoon en Jonna Fraser, en bracht Top Notch in 2013 het compilatie-album ‘Sranan Gowtu’ uit met daarop Surinaamse liedjes uit zes verschillende decennia.

Bigi Boi staat momenteel in de UFC op een wins 2 – 0 losses streak. Beide partijen won hij op KO, één daarvan was de op een na snelste KO (9 seconden) in de historie van de sport. Eerder in zijn carrière presteerde hij het al om als kickbokser 64 KO’s uit te delen.