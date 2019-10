Vliegtuigje dat opsteeg in Suriname vermist, onderzoek gestart

Een tweemotorig vliegtuigje dat een week geleden vertrok vanuit vliegveld Zorg en Hoop met eindbestemming Curaçao is vermist. Het gaat om een piper pa 31- 325 Navajo met vermoedelijk twee inzittenden aan boord, meldt het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie in Suriname.

Volgens informatie van de luchtverkeersleiding is het contact met het vliegtuig drie minuten na het opstijgen verbroken en is sindsdien niets meer vernomen van dit betreffend vliegtuig.

Navraag bij de buitenlandse luchtverkeersdiensten op de voorgenomen route en de eindbestemming leverde tot op heden geen concrete aanwijzing over de locatie van het toestel op. Hieruit moet geconcludeerd worden dat het toestel formeel als vermist moet worden aangeduid.

Het Ministerie is samen met de relevante luchtvaartautoriteiten in Suriname een intern onderzoek gestart om een volledig beeld te hebben van de vliegroute en de gevolgde procedures, tevens zijn zij in contact met de relevante autoriteiten van de regio om de informatie sluitend te krijgen.

Volgens procedure zijn, hangende dit onderzoek, diverse medewerkers op non-actief gesteld om het geheel zo objectief mogelijk te laten verlopen.

Hoewel momenteel niks valt uit te sluiten, is er geen directe aanleiding om aan te nemen dat er zich een ongeval heeft voorgedaan. Het onderzoek moet uitwijzen wat dan wel de feiten zijn, aldus het ministerie in een verklaring.