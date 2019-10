Man slaat kasregister winkel kapot na ruzie over cups van 75 cent

Een Surinaamse man heeft een kasregister van een winkel in het district Wanica kapot geslagen. Dit nadat hij het oneens was dat de winkelier SRD 0,75 in rekening bracht voor drie cups die hij nam.

De Surinaamse krant Times of Suriname, die in haar editie van vandaag melding hierover maakt, geeft aan dat de man naar de winkel ging om een softdrink te kopen en de winkelier betaalde. Daarbij vroeg hij naar drie cups. De winkelier gaf de man wisselgeld terug.

Nadat de man het wisselgeld in ontvangst nam bleek dat de winkelier SRD 0,75 in rekening heeft gebracht voor de cups. Volgens de krant hamerde de man erop dat hij zijn volledige wisselgeld moest krijgen en de winkelier geen geld mag nemen voor de cups. De winkelier weigerde de 75 cent af te staan.

De klant werd zo boos en maakte vervolgens het kasregister kapot en rende weg. De winkelier maakte melding bij de politie over het voorval. De politie spoorde de man op en wist hem aan te houden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.