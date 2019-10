Europol zoekt deze vrouw die cocaïne smokkelde uit Suriname naar NL

De Europese politieorganisatie Europol heeft een site gelanceerd met de meest gezochte vrouwen in 21 verschillende landen in Europa. Één van deze vrouwen wordt gezocht door Nederland, vanwege coke smokkel van Suriname naar Nederland.

Het gaat om Elizabeth Dizon Honrada, een 57-jarige Filipijnse die in Nederland tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld is. Ze vervoerde samen met haar man tientallen kilo’s cocaïne per boot van Suriname naar Nederland.

Honrada werd in 2003 gepakt in de Rotterdamse haven met 30 kilo cocaïne aan boord. In januari 2006 werd ze hiervoor veroordeeld en voor de smokkel van 15 kilo cocaine in maart 2003. Ze wordt vanaf 2010 wereldwijd gezocht.

Vermoedelijk houdt Honrada zich op in Saudi-Arabië.