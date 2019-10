Hoefdraad wil wet aanpassen zodat hij niet meer aangeklaagd kan worden

De Surinaamse minister van financiën Gillmore Hoefdraad, heeft op zijn Facebook pagina een eerste reactie gegeven op de aangifte van de VHP tegen hem, inzake overtreding van de Wet op de Staatsschuld. Hoefdraad noemt het een ‘afleidingsmanoeuvre richting de verkiezingen en wil de wet laten aanpassen.

De Wet op de Staatsschuld is bedoeld om burgers te beschermen tegen buitensporig leengedrag door regeringen. De VHP heeft de Procureur-Generaal verzocht om conform artikel 140 van de Grondwet, te vorderen bij De Nationale Assemblee dat minister Hoefdraad in staat van beschuldiging wordt gesteld.

Hoefdraad noemt het een probleem dat de huidige wet teveel ruimte geeft aan wie dan ook om constant een minister aan te klagen. “Ik wil spoedig met DNA zitten zodat we grondig gaan werken aan het aanpakken van de wet, zodat het voor iedereen duidelijk is en dat niet elke grappenmaker richting de PG gaat om te zegen van hij of zij de wet heeft overtreden” aldus de minister.

Ondertussen zegt fiscaal-jurist Robby Makka dat Suriname, met het huidig leenbeleid van de regering, een 3e wereld-, tot een 4e wereldland wordt. Hij zegt tegen ABC Online nieuws dat het een negatieve ontwikkeling is, dat de regering zo kort voor de verkiezingen ruim $500 miljoen wil lenen. Hiermee is het schuldenplafond ook ruim overschreden.

Maar Hoefdraad geeft aan dat hij zich absoluut geen zorgen maakt en dat hij heel goed blijft slapen. De samenleving hoeft zich geen zorgen te maken, aldus de minister in onderstaand filmpje:

Financienminister Gillmore Hoefdraad geeft in een eerste reactie op de aanklacht van de VHP aan dat de samenleving zich geen zorgen hoeft te maken. Posted by Gillmore Hoefdraad on Wednesday, 16 October 2019