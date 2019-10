Baby van drie maanden overleden, doodsoorzaak niet bekend

Een baby van drie maanden is gisteren in Suriname overleden. Het kindje zou met ziekteverschijnselen vanuit een crèche aan de Limesgracht met een ambulance naar de Spoedeisende Hulp zijn gebracht, maar kwam te overlijden. De doodsoorzaak is (nog) niet bekend

Volgens de Surinaamse krant Times of Suriname had de moeder haar zoontje gisteren zoals gebruikelijk om 06.00 uur bij de crèche afgezet. Zij vertrok nadien naar het werk. Het jongetje was niet ziek toen hij bij de crèche werd achtergelaten.

Tegen 10.00 uur werd de moeder door de crèche opgebeld met de mededeling dat haar baby ziek was en dat er al een ambulance was ingeschakeld. De moeder ging naar de Spoedeisende Hulp en trof haar zoontje levenloos aan, aldus de krant.

Het lijkje had geen uitwendig letsel. Er zou zijn getracht om de baby te reanimeren, maar dat heeft niet gebaat. De politie was ingeschakeld en ging naar de plaats voor onderzoek. Zij is bezig te achterhalen wat zich exact heeft afgespeeld schrijft Times.

Het lijkje van de baby is na afstemming met het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor een gerechtelijke lijkschouwing.